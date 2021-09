Gleichgeschlechtliche Paare : Ehe für alle: Volksabstimmung in der Schweiz eindeutig

Als eines der letzten Länder in Westeuropa hat die Schweiz für die Ehe für alle gestimmt. Obwohl das bereits beschlossen worden war, brauchte es nun noch eine Volksabstimmung zur Bestätigung.

Bern | Als eines der Schlusslichter in Westeuropa erlaubt nun auch die Schweiz die Ehe für alle. Der Vorstoß von Kritikern, die dies verhindern wollten, ist am Sonntag bei einer Volksabstimmung deutlich gescheitert. Nach Auszählung der Stimmen in 19 von 26 Kantonen waren 62,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Zulassung der Eheschließung von lesbisch...

