Medien: Mehrere Tote : Schwere Explosion in Tunesiens Hauptstadt

In Tunis hat offenbar eine Selbstmordattentäterin einen Anschlag verübt. Es soll mehrere Tote geben, berichten Medien.

von Lorena Dreusicke

29. Oktober 2018, 14:43 Uhr

Tunis | In der nordafrikanischen Großstadt Tunis hat es am Montag eine starke Explosion gegeben. Eine Frau habe sich in der Nähe einer Polizeistreife auf der Avenue Bourguiba in die Luft gesprengt, hieß es am Montag aus Polizeikreisen. Im Internet werden Fotos einer weiblichen Leiche mit Verbrennungen verbreitet. Andere Fotos zeigen eine große Rauchsäule, die sich über der Stadt erhebt. Über Opfer gibt es noch keine offiziellen Informationen.

Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet von Menschen in Panik. Die Detonation soll laut lokalen Medienberichten vor dem Theater der Stadt gewesen sein – in einer belebten Hauptstraße. Die zentrale Prachtstraße, an der sich das Innenministerium und mehrere internationale Hotels befinden, wurde abgesperrt.