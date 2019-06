Schwere Kindesmisshandlung in Japan : Zehnjährige stirbt nach Bestrafungen des Vaters - Mutter mitschuldig

Seit Bekanntwerden des Falls im Januar ist über die Grenzen Japans hinaus eine Debatte über Hilfe für Kinder in solchen Situationen entbrannt. Wie können Behörden und Schulen besser auf solche Hilferufe reagieren? So hatte das Mädchen bereits im November 2017 in einem Fragebogen ihrer Schule angegeben, von ihrem Vater tyrannisiert zu werden. Daraufhin wurde das Mädchen für sieben Wochen vom örtlichen Kinderhilfezentrum betreut. Nachdem es zurück an seine Eltern übergeben wurde, folgten keine weiteren Kontrollbesuche der Schule oder Behörde. Ihnen wurde nach Untersuchungen in diesem Jahr Versagen vorgeworfen. Japan hat in diesem Bereich noch großen Nachholbedarf, wie das aktuelle Beispiel zeigt.