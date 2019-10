Auf der A81 : Schwerer Unfall: Mann fährt auf Autobahn gegen Felsen und stirbt

Der Fahrer konnte sich nicht aus seinem Wagen befreien, der sofort in Flammen aufging.

13. Oktober 2019, 11:06 Uhr

Villingen-Schwenningen | Ein Mann ist auf der Autobahn nahe Villingen-Schwenningen mit seinem Wagen frontal gegen einen auf die Straße gestürzten drei Tonnen schweren Felsen gefahren und ums Leben gekommen. Das Auto sei sofort in Flammen aufgegangen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Baden-Württemberg. Der Fahrer habe sich nach dem Unfall am Samstagabend nicht aus seinem Wagen befreien können. Die Identität des Mannes war zunächst noch nicht geklärt.

Autobahn komplett gesperrt

Die Autobahn 81 wurde nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen komplett gesperrt. Dem Sprecher zufolge mussten Experten den Hang neben der Autobahn begutachten, um weitere Felsstürze ausschließen zu können.