Kriminalität : Sechstklässler in Russland feuert zwei Schüsse in Schule ab

Vor vier Wochen hatte in Perm am Ural ein Student sechs Menschen getötet. Nun gab es in der gleichen Region Schüsse in einer Schule. Ein Schüler wurde leicht verletzt.

Perm | Vier Wochen nach dem Amoklauf an einer Universität in der russischen Stadt Perm am Ural hat in der selben Region ein Sechstklässler in einer Schule um sich geschossen. Er habe am Montag zwei Schüsse in die Decke und in eine Wand abgefeuert, teilten die Behörden mit. Es sei dadurch niemand getötet worden. Ein Schüler sei leicht verletzt worden. Der ...

