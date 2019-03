Starker Wellengang : Kreuzfahrtschiff in Seenot: 1300 Passagiere der "Viking Sky" werden evakuiert

In Aufnahmen ist zu sehen, wie das Schiff in starkem Wellengang in den gefährlichen Hustadvika-Gewässern trieb.

von dpa

23. März 2019, 16:55 Uhr

Oslo | Ein Kreuzfahrtschiff mit 1300 Passagieren an Bord ist vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Das Schiff habe ein Motorproblem, weshalb es evakuiert werden müsse, teilte die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal am Samstag auf Twitter mit.

Der Rundfunksender NRK zeigte Aufnahmen, in denen zu sehen war, wie die "Viking Sky" in starkem Wellengang in den gefährlichen Hustadvika-Gewässern trieb.



Der südnorwegische Rettungsdienst erklärte, das Schiff habe wegen Antriebsproblemen bei widrigen Wetterbedingungen einen Notruf abgesetzt und treibe in Richtung Küste. Mehrere Hubschrauber und Schiffe seien auf dem Weg in das Gebiet. Die Hustadvika-Gewässer liegen bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gelten als gefährliches Seegebiet, in dem schon häufiger Schiffsunfälle passiert sind.