Unglück im Norden des Landes : Seilbahn stürzt in Italien ab: Mindestens neun Tote

In Norditalien sind bei einem Seilbahnunglück mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Rom | Neun Menschen sind nach Angaben von Rettungskräften bei einem Seilbahnunglück in Norditalien ums Leben gekommen. Demnach war eine der Gondeln der Bahn westlich des Lago Maggiore am Sonntag in die Tiefe gestürzt. Zwei Kinder in kritischem Zustand wurden der Bergrettung zufolge in eine Turiner Klinik geflogen. Wie es zu dem Absturz kam, war zun...

