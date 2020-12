Aus dem Zweiten Weltkrieg : Sensationsfund in der Ostsee: Taucher finden Enigma-Chiffriermaschine

Es sei "mit Abstand der historisch spannendste Fund, den wir je hatten", sagt WWF-Referentin Gabriele Dederer. Forschungstaucher haben in der Ostsee eine seltene Enigma-Chiffriermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Avatar_prignitzer von dpa, afp und cch

02. Dezember 2020, 09:55 Uhr

Niesgrau | Im Auftrag der Naturschutzorganisation WWF sollten sie Geisternetze in der Ostsee bergen – stattdessen machten sie einen kleinen Sensationsfund: In der Geltinger Bucht stießen Forschungstaucher der Kieler Firma Submaris im November auf eine Enigma-Verschlüsselungsmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg, wie der WWF (World Wide Fund for Nature) am Dienstag mitteilte. Es sei "mit Abstand der historisch spannendste Fund, den wir je hatten", erklärte WWF-Referentin Gabriele Dederer.



Sehr selten und historisch bedeutsam

"Obwohl diese Maschinen damals in sehr hoher Stückzahl produziert wurden, sind sie heute sehr selten und historisch bedeutsam", so die WWF. Man arbeite in solchen Fällen eng mit Archäologischen Landesämtern und dem Munitionsbergungsdienst von Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Zuvor hatte der "Spiegel" über den Fund berichtet.



In der östlich von Flensburg gelegenen Geltinger Bucht landete die Chiffriermaschine offenbar, als die deutsche Kriegsmarine dort in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 eine großangelegte Selbstversenkungsaktion unternahm, um eine Übergabe von rund 50 U-Booten an die Alliierten zu verhindern. "Wir vermuten, dass unsere Enigma im Zuge dieses Ereignisses über Bord gegangen ist", erklärte Florian Huber, Unterwasserarchäologe und Submaris-Taucher.

dpa/Florian Huber/submaris





Es komme immer wieder vor, dass die mit moderner Technik ausgestatteten Taucher, die die Meere im Auftrag des WWF von Geisternetzen befreien sollen, größere Gegenstände fänden, erklärte Dederer. Historisch bedeutsame Objekte wie die Enigma seien da selten.



Enigma kommt in Museum für Archäologie

Die Enigma-Maschine aus der Geltinger Bucht kommt nun in die Restaurierungswerkstatt des Museums für Archäologie in Schleswig. Dort soll sie weiter untersucht und konserviert werden.

Während des Zweiten Weltkriegs verschlüsselte die deutsche Wehrmacht ihre Funksprüche mit Hilfe der Enigma. Der Erfolg britischer Mathematiker beim Entschlüsseln der deutschen Chiffriermethode wurde in dem Oscar-prämierten Spielfilm "The Imitation Game" mit Benedict Cumberbatch verfilmt.

Forschungstaucher einer Kieler Firma seien im November in der Geltinger Bucht für eine WWF-Aktion im Wasser gewesen: Sie wollten sogenannte Geisternetze bergen. Das sind "herrenlose Fischernetze, die eine tödliche Falle für Fische, Meeressäuger und Seevögel darstellen und als Plastikmüll die Meere belasten", heißt es in der Mitteilung des WWF. Ein herrenloses Fischernetz habe sich auf dem Meeresboden an der Enigma verfangen.

Weiterlesen: Größter Teil des Plastikmülls sinkt metertief und zerstört Meeresböden

