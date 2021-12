Bedenkliche Entwicklung : Nebenjob Sex: Deshalb haben Britische Unis ein Problem mit Prostitution

Das Studium in Großbritannien stellt die Studierenden vor große Herausforderungen. Einige Frauen sehen keinen anderen Ausweg, als sexuelle Dienstleistungen anzubieten – das ist der Grund.

London | Lucy sah für sich keine andere Möglichkeit mehr. Den Nebenjob in einer Bar hatte sie wegen der Pandemie verloren, ein neue Stelle war nicht zu finden. Nun reichte das Geld fürs Studium nicht mehr. "Ich habe Sexarbeit gewählt", sagte Lucy dem Uni-Portal The Tab. "Mir hat Sex immer Spaß gemacht, und es gab einfach keine andere Möglichkeit, die sich an m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.