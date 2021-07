Grenzen erkennen und benennen : Sexuelle Gewalt gegen Kinder: Die Prävention muss im Alltag beginnen

Die Verantwortung, Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen, liegt bei den erwachsenen Bezugspersonen. Ein Kommentar.

Osnabrück | Pro Schulklasse sind in Deutschland laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein bis zwei Kinder von sexueller Gewalt betroffen. Damit Mädchen und Jungen besser geschützt werden können, müssen erwachsene Bezugspersonen früh dafür sorgen, dass Kinder Grenzüberschreitungen erkennen und benennen können. Lesen Sie auch: Tatort Familie: Was schützt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.