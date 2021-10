Thüringen : Sicherungsverwahrung nach Missbrauch von Kleinkindern

Jahrelang hat er seine Freundinnen auf die Suche nach Kleinkindern geschickt, um seine sexuellen Fantasien zu befriedigen. Dabei wurde ein heute 33-Jähriger immer extremer.

Gera | Die Details sind verstörend, die Strafe entsprechend hart: Wegen schweren sexuellen Missbrauchs an zwei Babys und einem Kleinkind ist ein 33-Jähriger am Landgericht Gera zu zehneinhalb Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. „Wir haben keine Zweifel an Ihrer Gefährlichkeit“, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag. ...

