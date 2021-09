Agrar : Sina Erdrich aus Baden neue Weinkönigin

Nach sechs Jahren stellt das Anbaugebiet Baden wieder Deutschlands Weinkönigin. Bildungswissenschaftlerin Sina Erdrich holt zwei Tage nach ihrem 24. Geburtstag die Krone der „Monarchin auf Zeit“.

Neustadt an der Weinstraße | Die neue Deutsche Weinkönigin heißt Sina Erdrich und kommt aus dem Weinanbaugebiet Baden in Baden-Württemberg. Die 24-Jährige setzte sich im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße gegen fünf Mitbewerberinnen unter anderem aus Hessen und Rheinland-Pfalz durch. „Ich kann es noch gar nicht fassen“, sagte die Bildungswissenschaftlerin nach ih...

