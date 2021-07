Axt als mögliche Tatwaffe : 16-Jähriger tötet Jungen in Singapur auf Schultoilette

Der südasiatische Stadtstaat Singapur wurde am Montagmorgen durch einen Mord an einer Schule erschüttert.

Singapur | Am Montagnachmittag wurde in Singapur ein 16 Jahre alter Schüler an der River Valley High School festgenommen. Er soll einen 13-jährigen Jungen, der ebenfalls Schüler an der Highschool war, ermordet haben. Die Polizei habe eine Axt als mögliche Tatwaffe sichergestellt. Die anderen Schüler wurden nach Hause geschickt. Das berichten mehrere lokale Medie...

