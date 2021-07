Ärzteverband : Situation in Flutgebiet „nach wie vor erschreckend“

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz hat Häuser und Straßen zerstört - aber auch Krankenhäuser und Arztpraxen. Die Gesundheit der Bevölkerung ist nach Einschätzung von Experten massiv bedroht.

Bad Neuenahr-Ahrweiler | Zwei Wochen nach den verheerenden Fluten in Rheinland-Pfalz haben Amtsärzte erhebliche Mängel in der medizinischen Grundversorgung in den Hochwassergebieten kritisiert. Die Situation sei „nach wie vor erschreckend“ und in den betroffenen Regionen herrsche Seuchengefahr, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlich...

