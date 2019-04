Magische Schuhe : Sneaker und Kleidung: Vans kündigt Harry-Potter-Kollektion an

Die Kultmarke Vans hat eine eigene Harry-Potter-Kollektion angekündigt. Wir sagen: Accio Sparstrumpf!

von Christian Ströhl

26. April 2019, 05:55 Uhr

Anaheim | Das Modelabel Vans hat angekündigt, eine eigene Harry-Potter-Kollektion herauszubringen. Fans des Zauber-Universums können sich also bald von Kopf bis Fuß in Potter-Klamotten kleiden. Das Kultlabel stellt Schuhe, Kleidung und Accessoires in Aussicht.

Auf der Vans-Homepage findet sich eine eigene Rubrik zu Harry Potter. Zu sehen sind dort fünf Kacheln: vier der Vierecke zeigen die Farben und Wappentiere der vier Häuser Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor und Slytherin – vermutlich ein Indiz, in welchen Farben die Potter-Klamotten erscheinen werden. Für Interessierte gibt es außerdem einen Newsletter-Link, um das Release-Datum nicht zu verpassen.



Potter-Merchandise noch immer begehrt

Wann genau die Kollektion erscheinen soll, steht noch nicht fest. Zeitnah soll es aber weitere Informationen zur Harry-Potter-Kollektion von Vans geben. Misst man die Erwartungshaltung der Potter- und Vans-Fans an den Likes unter dem Instagram-Post, könnte diese wohl nicht größer sein. Bereits knapp 500.000 Mal wurde das kurze Teaser-Video mit "gefällt mir" bewertet und über 34.000 Mal kommentiert.