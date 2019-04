Lied für Europa : So emotional rührt ein Abgeordneter seine Kollegen im EU-Parlament zu Tränen

"Lasst uns Notre-Dame wieder aufbauen. Und frohe Ostern", rief Lojze Peterle, ehe er sich feierlich verabschiedete.

18. April 2019, 19:46 Uhr

Straßburg | Musikalisch und emotional hat die letzte Plenarsitzung des EU-Parlaments vor der Europawahl Ende Mai geendet.

"Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die letzten Beschlüsse in unserer Mandatszeit getroffen und nun möchte ich Ihnen für fünf Jahre Einheit in Diversität danken. Es ist unsere Verantwortung, Europa zusammenzuhalten", sagte der slowenische Abgeordnete Lojze Peterle am Donnerstag ins Straßburger Plenum.

"Lasst uns Notre-Dame wieder aufbauen. Und frohe Ostern", rief er, ehe er zur Mundharmonika griff und die Europahmyne "Ode an die Freude" spielte:

Beinahe alle Abgeordneten erhoben sich und applaudierten, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Wie der Brüsseler ZDF-Korrespondent Stefan Leifert twitterte, hätten etliche Abgeordnete Tränen in den Augen gehabt.

Lojze Peterle ist Mitglied der konservativen EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören. Von 1990 bis 1992 war der heute 70-Jährige erster Ministerpräsident im unabhängigen Slowenien.



