Internationaler Vergleich : Umfrage: Sorgen der Deutschen vor dem Klimawandel wachsen deutlich

Deutschland befindet sich im Wahlkampfmodus. Ein Thema ist hier offenbar besonders präsent: der Klimawandel. Das ergab nun eine internationale Studie – mit beeindruckenden Zahlen.

Washington | Die Angst vor dem Klimawandel hat in Deutschland einer Umfrage zufolge in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. 37 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sehr besorgt seien, dass der globale Klimawandel ihnen in Ihrem Leben einmal schaden werde, wie das Institut Pew mit Sitz in Washington am Dienstag mitteilte. 2015 lag dieser Wert bei gerade ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.