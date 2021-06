Ab Samstag : Spanien lockert Maskenpflicht erheblich – auch für Touristen

Gute Nachricht für Spanien-Urlauber: Ab Samstag müsse der Mund-Nasen-Schutz im Freien nicht mehr immer und überall getragen werden, teilte die spanische Regierung am Donnerstag in Madrid mit.

Madrid | Die Maskenpflicht wird in Spanien erheblich gelockert. Einem Dekret zufolge müssen die Menschen unterwegs weiterhin eine Maske bei sich tragen und aufsetzen, wenn ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu haushaltsfremden Personen nicht eingehalten werden kann. In geschlossenen öffentlichen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt es weiter...

