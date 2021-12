Hilfe für Bedürftige : Spendenaktion: Wie eine Australierin den Adventskalender neu erfand

Anstatt sich in vor Weihnachten selbst den Bauch mit Schokolade vollzuschlagen, hat eine Australierin die Idee des Adventskalenders umgedreht und sammelt Spenden. An der Initiative beteiligen sich Leute aus dem ganzen Land.

Sydney | Das Konzept ist eigentlich simpel: Anstatt jeden Tag eine Schokolade oder ein kleines Geschenk aus dem Adventskalender zu nehmen, um so die Vorfreude auf Weihnachten zu genießen, hat Heather Luttrell dies auf den Kopf gestellt. In ihren Kalender – den sogenannten „Reverse Advent Calendar“ – kommt jeden Tag ein Geschenk hinein, das dann an Bedürftige g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.