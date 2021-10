Recherchen zu Machtmissbrauch : Springer entlässt Julian Reichelt als „Bild“-Chefredakteur

Investigativ-Redakteure des Ippen-Verlags sollen internen Machtmissbrauch des "Bild"-Chefredakteurs Julian Reichelt aufgedeckt haben. Der Springer-Verlag reagiert nun mit einer Personalentscheidung.

München/Berlin | Nachdem in der "New York Times" Recherchen veröffentlicht wurden, die "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt (41) belasten, trennt sich der Springer-Verlag von ihm – diesmal endgültig. Sein Nachfolger soll Johannes Boie (37), bisheriger Chefredakteur der "Welt am Sonntag" sein, teilt Axel Springer am Montagabend mit. Reichelt sei mit sofortiger Wirku...

