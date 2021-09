Medienkonzern : Springer will Zahl der Journalisten auf über 3000 aufstocken

Rund 2400 Journalistinnen und Journalisten arbeiten derzeit für den Medienkonzern Axel Springer. Diese Zahl soll in den nächsten Jahren deutlich steigen.

Berlin | Der Medienkonzern Axel Springer will die Zahl seiner Journalistinnen und Journalisten in den nächsten Jahren um mehrere Hundert aufstocken. Der Vorstand für den Bereich News Media, Jan Bayer, sagte in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwochausgabe): „Von den 16.000 Mitarbeitern bei Axel Springer arbeiten 9000 im Medienbereich, davon si...

