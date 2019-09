Kampf mit Hausbewohner : Gewaltsamer Einbruch in Stade endet für Jugendlichen tödlich

Der Tod eines 17-Jährigen gibt den Ermittlern Rätsel auf – er hatte sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft.

Avatar_prignitzer von Jakob Koch und dpa

30. September 2019, 15:09 Uhr

Stade | Was geschah am Sonntagmorgen im Stader Altländer Viertel? Der Tod eines 17-Jährigen in der 50.000-Einwohner-Stadt westlich von Hamburg beschäftigt derzeit die Ermittler – und gibt Rätsel auf.

Was bisher bekannt ist: Der 17-Jährige soll laut Polizei zusammen mit seinem 24 Jahre alten Begleiter gegen neun Uhr Einlass in eine Wohnung in der Hohenfriedberger Straße gefordert haben. "Als der Bewohner die Tür nicht öffnete verschafften sich die beiden Männer gewaltsam Zutritt zu der Wohnung", beschreibt ein Polizeisprecher das weitere Tatgeschehen. Dann kam es zum Kampf mit dem 37-jährigen Bewohner – alle drei Männer wurden dabei verletzt.

Die beiden ungebetenen Gäste flüchteten anschließend aus dem Haus. Auf der Straße brach der 17-Jährige dann zusammen. Eintreffende Polizeibeamte versuchten noch den Mann zu reanimieren – doch vergebens. Auch der kurze Zeit später eintreffende, Notarzt konnte nichts mehr tun. Der Jugendliche starb noch am Ort des Überfalls an seinen schweren Verletzungen. Womit das Opfer tödlich verletzt wurde, ist bisher noch unklar.

Der zweite Täter flüchtete laut Polizei zu Fuß weiter in Richtung Bahnhof, dort nahmen Polizeibeamte ihn fest. Auch er war schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Verletzungen des 37-Jährigen wurden zunächst im Krankenhaus behandelt, dann kam er in Polizeigewahrsam. Es kam zu "erkennungsdienstlichen Maßnahmen" und ersten Vernehmungen. Der Polizeisprecher betonte allerdings, man stehe noch ganz am Anfang der Ermittlungen.

Zeugen gesucht Sachdienliche Hinweise an die Polizei Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.





Die Hintergründe sind zunächst noch völlig unklar. Den Angaben zufolge sicherten Tatortermittler, Polizeibeamte und Erkennungsdienstmitarbeiter die Spuren am Tatort sowie in und vor dem Mehrfamilienhaus und befragten die Nachbarn.