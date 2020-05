„Amphan“ : Starker Zyklon nähert sich Indien und Bangladesch

Einer der schlimmsten Stürme der letzten 20 Jahre bdroht die Küsten in Indien und Bangladesch zu. Millionen Menschen in dicht besiedelten Städten und einfachen Hütten-Lagern sind unmittelbar betroffen.

Avatar_prignitzer von dpa

20. Mai 2020, 13:57 Uhr

Neu Delhi/Dhaka | Ein starker Wirbelsturm hat mit viel Wind und Regen das Festland in Indien und Bangladesch erreicht. Bis Zyklon „Amphan“ ganz an Land sei, dauere es aber etwa vier Stunden, teilte der meteorologische Dienst Indiens am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit.

Es sei einer der schlimmsten Stürme der vergangenen 20 Jahre in der Region. Zuvor wurden nach Behördenangaben als Vorsichtsmaßnahme mehr als drei Millionen Menschen in Notunterkünfte gebracht, die meisten davon in Bangladesch. Einige Menschen hätten aber trotz der Gefahr nicht ihre Zuhause verlassen wollen, da sie um Hab und Gut fürchteten.

Behörden der beiden Länder gehen davon aus, dass unter anderem dicht besiedelte Städte wie Kolkata mit seinen 15 Millionen Einwohnern, Küstenregionen mit vielen schlecht gebauten Hütten und das Rohingya-Flüchtlingslager mit mehr als einer Million Bewohnern betroffen sein werden.

Insgesamt sollten mehr als zwei Millionen Menschen in Notunterkünfte gebracht werden. Nach Angaben des indischen meteorologischen Diensts ist Zyklon „Amphan“ einer der schlimmsten Stürme in der Region mit Windgeschwindigkeiten von bis 185 km/h, viel Regen und bis zu 15 Meter hohe Wellen.

Corona macht die große Evakuierung noch schwieriger als sonst. Um für Abstand zu sorgen, stellten Behörden beider Länder nach eigenen Angaben mehr Notunterkünfte zur Verfügung als sonst bei solchen Stürmen. Es würden etwa auch gerade leerstehende Schulen oder Behördengebäude genutzt. Doch mehr Gebäude zu finden sei schwierig gewesen, da einige Notunterkünfte zurzeit als Quarantäne-Gebäude oder temporäre Unterkünfte für gestrandete Wanderarbeiter dienten. Teils würden in den Unterkünften Masken oder Desinfektionsmittel verteilt.

Die Hilfsorganisation Save the Children schrieb in einer Mitteilung, die Menschen würden wohl nicht in erster Linie an Social Distancing denken, wenn es darum ginge, sich in Sicherheit zu bringen.

Wirbelstürme kommen im Golf von Bengalen immer wieder vor und können große Schäden verursachen. Bei einem großen Zyklon im Jahr 1999 starben rund 10.000 Menschen. Experten gehen davon aus, dass die Windstärke in den vergangenen Jahren unter anderem wegen des Klimawandels tendenziell zugenommen hat. Die Opferzahlen waren aber in den vergangenen Jahren generell kleiner, da es inzwischen mehr gute Notunterkünfte und Evakuierungspläne gibt.