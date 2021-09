„A Lexicon of Fashion“ : Stars feiern US-Mode bei Met-Gala in New York

Nach zwei Corona-Absagen findet in New York wieder die berühmte Met-Gala statt. Dutzende Stars feiern die Eröffnung einer Ausstellung über amerikanische Mode - und, dass sie endlich wieder feiern können.

New York | Jennifer Lopez mit Cowboy-Hut, Billie Eilish in aprikosenfarbener Hollywood-Robe und Amanda Gorman als Freiheitsstatue: Dutzende Stars haben bei der Met-Gala am New Yorker Metropolitan Museum am Montagabend (Ortszeit) die Eröffnung einer Ausstellung über amerikanische Mode gefeiert. Anna Wintour, Rihanna und Co. „Ich bin so dankbar dafür, wie vi...

