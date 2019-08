Statistisches Bundesamt : Erstes Halbjahr 2019: Mehr Verkehrsunfälle aber weniger Tote und Verletzte

Die Unfallzahl auf deutschen Straßen hat sich erhöht, dabei sind jedoch weniger Menschen zu Schaden gekommen.

von dpa und Lorena Dreusicke

22. August 2019, 08:28 Uhr

Wiesbaden | Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat heute vorläufige Ergebnisse zu Verkehrsunfällen im ersten Halbjahr 2019 vorgelegt. Demnach hat es eine leichte Erhöhung der Unfallzahlen in Deutschland gegeben – bei weniger Verkehrstoten und Verletzten.

Im ersten Halbjahr 2019 sind in Deutschland 1465 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen gestorben. Das waren nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 40 Personen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018. Die Zahl der Verletzten ging um 5,1 Prozent auf gut 178.500 Personen zurück.

1,3 Millionen Unfälle bisher 2019

Insgesamt nahm die Polizei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr Unfälle auf als im ersten Halbjahr 2018: Die Zahl der Unfälle stieg um 0,4 Prozent auf knapp 1,3 Millionen. Bei 1,16 Millionen Unfällen blieb es bei Sachschaden (+1,1 Prozent), bei knapp 139.000 Unfällen kamen Personen zu Schaden (-4,9 Prozent).

Das größte Risiko, tödlich zu verunglücken, bestand in Sachsen-Anhalt mit 29 Verkehrstoten je eine Million Einwohnern, gefolgt von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 27 Verkehrstoten. In Berlin war das Risiko mit vier Toten pro Million Einwohner am niedrigsten. In Schleswig-Holstein kamen 14 Verkehrsteilnehmer pro Million Einwohner um, in Niedersachsen 24.







Anstieg der Verkehrstoten 2018 – vor allem Radfahrer

Im Gesamtjahr 2018 war die Zahl der Verkehrstoten angestiegen: 3275 Menschen verloren bei Unfällen auf den Straßen in Deutschland ihr Leben, 95 mehr als 2017. Im Vergleich stach vor allem die Zahl getöteter Fahrradfahrer heraus: Im Vorjahr starben laut Statistischem Bundesamt 445 Radfahrer bei Unfällen – 2017 kamen 382 Radfahrer um.

Die Zahl der Unfälle im Zweiradverkehr könnte 2019 weiterhin zunehmen, hatte kürzlich der Fahrradclub ADFC prognostiziert. Denn Radwege würden auch durch die seit Mitte Juni zugelassenen E-Scooter immer gefährlicher, da auch dort der Platz geringer werde.