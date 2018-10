Le Pen: "unverzeihlich" : Stinkefinger-Foto mit Emmanuel Macron sorgt für Aufregung

Er liebe "jedes Kind der Republik, was auch immer seine Dummheiten sind", sagte der Staatschef zur Diskussion.

von dpa

01. Oktober 2018, 10:32 Uhr

Saint-Martin | Ein Foto des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, neben dem ein junger Mann den Stinkefinger zeigt, hat in Frankreich für Diskussionen gesorgt. Das Bild war laut Medienberichten am Wochenende bei einem Besuch Macrons im französischen Überseegebiet Saint-Martin in der Karibik entstanden: Der Staatschef sprach dort mit Anwohnern und posierte unter anderem auch für ein Foto mit zwei jungen Männern. Einer von ihnen zeigte dabei einen Stinkefinger in Richtung der Kamera – offenbar ohne dass Macron es in diesem Moment bemerkte.



Die Rechtspopulistin Marine Le Pen bezeichnete die Szene als "unverzeihlich": "Frankreich hat das sicher nicht verdient", schrieb sie auf Twitter.

Macron reagierte am Sonntag und kritisierte, aus "Hass-Diskursen" werde man nichts gewinnen können. Er liebe "jedes Kind der Republik, was auch immer seine Dummheiten sind", sagte der Staatschef. Er erzählte, dass die beiden jungen Leute später auf seinen Wunsch hin ein behindertes Mädchen herbeigetragen hätten, das Macron treffen wollte. "Meine Rolle ist es, in jedem Jugendlichen der Republik das zu suchen, was er Gutes zu bieten hat."