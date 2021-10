Kabelbrand in der Nacht : 15.000 Berliner Haushalte ohne Strom – versehentliche Brandstiftung

Fallen große Stromleitungen aus, sind immer direkt sehr viele Menschen betroffen, so wie in der Nacht in Berlin. Nun ist mehr über die Hintergründe bekannt.

Berlin | Wegen fahrlässigen Umgangs mit Feuer nahe einer Starkstromleitung in Berlin-Prenzlauer Berg sind in der Nacht zu Samstag mehrere tausend Haushalte ohne Strom gewesen. Zum Teil dauerte der Stromausfall bis zum Samstagnachmittag an, bevor er behoben war. Feuer entstand wohl versehentlich Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand der Brand ver...

