Corona-Pandemie : Studie macht Hoffnung: Werden wir alle bis Juli geimpft sein?

Die Bundesregierung geht davon aus, dass jeder hierzulande ein Impfangebot bis Ende September bekommt.

Berlin | Bis Ende September soll jeder Mensch in Deutschland ein Impfangebot bekommen – so der Plan der Bundesregierung. Weiterhin wird sich streng an die Impfreihenfolge gehalten, obwohl zahlreiche Vakzine in den Hinterzimmern der Impfzentren lagern. Eine Studie macht nun Hoffnung: Sind wir alle bis Juli gegen das Coronavirus geimpft? Das zumindest behaupten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.