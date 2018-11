Repräsentative Studie : Babysprache bei Pärchen für viele Deutsche einfach nur nervig

Eine Umfrage zeigt, welches Verhalten in der Öffentlichkeit die Menschen bei Pärchen am meisten nervt – und was nicht.

von dpa

21. November 2018, 15:53 Uhr

Hamburg | Wenn Pärchen auf der Straße mit piepsender Stimme in Babysprache verfallen, geht das vielen Mitmenschen gehörig auf die Nerven. Das zeigt eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Innofact. Im Auftrag der Partnervermittlung Parship wurden im Oktober 1031 Deutsche gefragt, welches Verhalten sie bei Paaren in der Öffentlichkeit am meisten stört. Die Babysprache führt die Innofact-Hitliste mit 72 Prozent an.

Das deckt sich mit den Kommentaren genervter Twitter-Nutzer. In den sozialen Medien machen sich viele Menschen Luft über den Säuselstimmen-Ärger:

Zum Fremdschämen: öffentliche Streits und Bevormundung



In der Umfrage war nach allen öffentlichen Pärchen-Verhaltensmustern, die die Umwelt zur Weißglut bringen, gefragt. Die Babysprache hat nur knapp gewonnen: Fremdschämalarm herrscht bei 71 Prozent, wenn Paare ihre Streitereien in der Öffentlichkeit austragen. Manch einen scheint das jedoch auch wahnsinnig zu faszinieren:

68 Prozent finden es peinlich, wenn ein Partner den anderen bevormundet, etwa mit "Iss nicht zu viel!". Gut jeder Zweite (51 Prozent) stört sich daran, wenn sich Paare gegenseitig füttern. Nur rund jeder Dritte (32 Prozent) findet Partner im Partnerlook daneben.



Wenn es aber um öffentliches Herumknutschen geht, sind die meisten richtig tolerant: Nur jeder Vierte (24 Prozent) fühlt sich gestört. Dabei nehmen Männer (18 Prozent) daran noch weniger Anstoß als Frauen (31 Prozent).