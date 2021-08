Unglück in Oberbayern : Nach Flutwelle: Suche nach zwei Vermissten in Höllentalklamm wird fortgesetzt

Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm nahe Garmisch-Partenkirchen ist die Suche nach zwei weiterhin vermissten Menschen am Dienstagmorgen fortgesetzt worden.

Grainau | "Die Suchmaßnahmen laufen weiter", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim nach einer Unterbrechung des Einsatzes in der Nacht. Zeugen hatten nach der Flutwelle infolge von Starkregen am Montag berichtet, die beiden Vermissten seien weggespült worden. Acht Menschen gerettet Um wen es sich handle, sei weiterhin unklar...

