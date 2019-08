Tragödie im Londoner Tate Modern : Teenager soll Kind von Aussichtsplattform geschubst haben – Mordverdacht

Im Kunstmuseum Tate Modern in London gab es einen schrecklichen Zwischenfall. Ein Kind wurde lebensgefährlich verletzt.

von Lorena Dreusicke und afp

04. August 2019, 21:03 Uhr

London | Ein sechsjähriger Junge ist am Sonntag von einer Aussichtsplattform des Londoner Museums Tate Modern geschubst und lebensgefährlich verletzt worden. Als Tatverdächtiger sei ein 17-Jähriger festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ihm werde versuchter Mord vorgeworfen. Der Sechsjährige stürzte vom zehnten Stock und landete auf dem Dach in der fünften Etage.

Täter kannte Opfer offenbar nicht

Der Junge wurde vor Ort behandelt und dann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er schwebe in Lebensgefahr. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten.





Das Museum für moderne Kunst wurde nach dem Vorfall zunächst abgeriegelt. Später konnten die Besucher das Gebäude aber verlassen. Die Polizei nahm die Aussagen mehrerer Augenzeugen auf. Demnach hätten einige Museumsbesucher berichtet, die Mutter des Jungen hätte gerufen "Mein Sohn, das ist mein Sohn", als er von der Plattform stürzte. Die Familie werde von der Polizei betreut, schrieb der "Guardian".



Die Tate Gallery of Modern Art zählt zu den beliebtesten Touristenattraktion in Großbritannien. Im vergangenen Jahr besuchten knapp 5,9 Millionen Menschen das Museum. Nach dem Vorfall wurde das Museum evakuiert und bleibt für den Tag geschlossen, währe die Polizei weiter ermittelte, teilte das Tate Modern auf Twitter mit.