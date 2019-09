Kuriose Verwechslung : Taxifahrer überfährt angeblich "großen Hamster" - dieses Tier war es wirklich

Ein Taxifahrer in Bayern meldete einen Unfall mit einem "großen Hamster mit sehr großen Zähnen".

Avatar_prignitzer von dpa

10. September 2019, 09:51 Uhr

Freising | Ob dieser Anruf die Polizei ins Grübeln gebracht hat? In der Nacht zum Montag hat ein Taxifahrer den Beamten gemeldet, er habe einen "großen Hamster mit sehr großen Zähnen" angefahren.

Dieses Tier war es wirklich

Zwar trat der 49-Jährige noch auf die Bremse, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Tier blieb nach Polizeiangaben tot liegen. Als die Einsatzkräfte am Unfallort bei Attaching am Rande von Freising in Bayern ankamen, stellten sie fest: Es handelte sich um ein mittelgroßes Wildschwein.

Ob der Taxifahrer noch nie Wildschweine gesehen hatte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Beamten betonten aber: "Der Taxifahrer war nüchtern!"

Auch interessant: Verwechslung mit Ladendieb: "Friends"-Star David Schwimmer hat kein Bier geklaut