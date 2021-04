Wetter : Temperaturen bis 30 Grad: Sommerliches Wetter in Deutschland erwartet

Eine besondere Wetterlage sorgt in der kommenden Woche für hohe Temperaturen in Teilen Deutschlands.

Deutschland | In der kommenden Woche könnten die Temperaturen in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke knacken, das berichtet "The Weather Channel". Über Europa entwickele sich zur Zeit ein Tiefdruckgebiet, das warme Luft zum Kontinent pumpe und damit voraussichtlich im Südosten Deutschland für hochsommerliche Temperaturen sorgen soll. Ob dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.