Gerüchte auf Tiktok : Alarmbereitschaft an US-Schulen wegen angeblicher Schusswaffen-Challenge

Nur ein Gerücht oder eine tödliche Challenge? Auf Tiktok kursieren angeblich Aufrufe zur Waffengewalt an US-Schulen. Das Weiße Haus und das FBI reagieren.

Washington | Geschlossene Schulen, verschärfte Polizeipräsenz, Ermittlungen des FBI und eine Reaktion des Weißen Hauses: Ein angeblicher Aufruf zu Schusswaffenangriffen an Schulen auf der Videoplattform Tiktok hat am Freitag in den USA besorgte Reaktionen ausgelöst. Das US-Heimatschutzministerium erklärte zwar, es gebe keine Hinweise für "spezifische, glaubwürdige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.