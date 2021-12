Ungereimtheiten in der Schweiz : Suizid auf Knopfdruck: Kommt die Sterbe-Kapsel „Sarco“ doch nicht?

Sterbehilfe durch die umstrittene "Sarco"-Kapsel soll in der Schweiz als legal eingestuft worden sein. Doch eine baldige Zulassung ist nicht so klar, wie zunächst gedacht. Was wir darüber wissen.

Bern/Darwin | Die "Sarco"-Kapsel des ehemaligen Arztes Philip Nitschke soll Menschen den Selbstmord per Knopfdruck möglichen – die Schlagzeile über eine "Zulassung" ging um die Welt. Related content Dass der Einsatz des umstrittenen Gerätes in der Schweiz möglich sein soll und das schon 2022, wie auch unsere Redaktion berichtete, wurde durch Recherchen des ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.