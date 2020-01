Abschied im Hamburger Michel : "Tschüss Jan...": Video zur Trauerfeier für Jan Fedder in Hamburg

Die Film- und Fernsehwelt nimmt Abschied von Schauspieler Jan Fedder. Der NDR überträgt die Veranstaltung im Livestream.

14. Januar 2020, 10:53 Uhr

Der Schauspieler war am 30. Dezember in Hamburg gestorben. Er hatte sich eine Trauerfeier in Hamburgs berühmter Kirche Sankt Michaelis, dem Michel, gewünscht – wo er auch getauft, konfirmiert und getraut worden war.

Bei der bewegenden Trauerfeier haben Familie, Freunde und Fans am Dienstag Abschied von Schauspieler Jan Fedder genommen. Der NDR übertrug ab 13.45 Uhr die Ereignisse im Hamburger Michel. Sehen Sie hier einige Ausschnitte im Video: