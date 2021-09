Windhose war eher schwach : DWD-Experte: Tornado hätte Kiel wesentlich härter treffen können

Sieben Verletzte und abgedeckte Dächer: Der völlig überraschend auftretende Tornado am späten Nachmittag des 29. September hatte Zerstörungskraft – aber es hätte Kiel wesentlich härter treffen können.

Kiel | Der Tornado in Kiel am Mittwochabend hätte nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei anderem Verlauf wesentlich größere Schäden anrichten können. Wäre er durch die Innenstadt gezogen, hätten Dachziegel wie Geschosse durch die Gegend fliegen können, sagte DWD-Tornado-Experte Andreas Friedrich am Donnerstag. „Von der Stärke her ist es ...

