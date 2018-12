Ermittlungen der Staatsanwaltschaft : Tote Zweijährige in Kölner Flüchtlingsheim: Mutter unter Verdacht

Es gebe allerdings Hinweise, dass die Frau wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig gehandelt haben könnte.

von dpa

11. Dezember 2018, 16:39 Uhr

Köln | Nach dem Fund einer Mädchenleiche in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft hält die Staatsanwaltschaft die Mutter der Zweijährigen für tatverdächtig. Die Obduktion hat nach Angaben der Ermittler ergeben, dass das Mädchen an massiven Kopfverletzungen starb.

Es gebe allerdings Hinweise darauf, dass die Frau zur Tatzeit aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig gehandelt haben könnte, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Dienstag. Man habe daher beantragt, sie einstweilen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Über den Antrag sollte noch am Dienstag entschieden werden.

Mutter wirkte verwirrt

Das tote Mädchen war am Montag von Rettungskräften in einer städtischen Unterkunft gefunden worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Mutter selbst den Hinweis auf die Leiche gegeben, nachdem die 30-Jährige verwirrt vor der Wohnung des Vaters des Mädchen im Kölner Stadtteil Mülheim angetroffen worden war. Beide Eltern stammen den Angaben zufolge aus Nigeria. Zunächst wurden beide in einer Klinik betreut und vernommen.