Kriminalität : Toter bei Messerangriff in London - Täter auf der Flucht

Ein junger mann wollte einer Frau im Rentenalter helfen und bezahlte mit seinem Leben. Der Täter ist auf der Flucht.

London | Bei einer Messerattacke in London ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der etwa 20 Jahre alte Getötete soll einem Bericht des Senders Sky News zufolge zuvor einer Rentnerin zu Hilfe gekommen sein, die von einem Angreifer niedergestochen wurde. Er starb noch vor Ort an seinen Stichverletzungen. Die Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren...

