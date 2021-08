Mit 81 Jahren : „Traumschiff“-Schauspielerin Heide Keller gestorben

Sie spielte fast vierzig Jahre lang die Chefstewardess in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“. Jetzt ist die Schauspielerin Heide Keller gestorben.

Mainz | Keller sei am Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit. Das Fernsehpublikum kennt die gebürtige Düsseldorferin vor allem in der Rolle der Chefhostess Beatrice in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“. ...

