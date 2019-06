Magier Chanchal Lahiri tot : Entfesselungstrick misslingt: Indischer Zauberer stirbt im Ganges

Der Zauberer Chanchal Lahiri ließ sich gefesselt im Ganges versenken und tauchte nicht mehr auf.

von afp

17. Juni 2019, 21:24 Uhr

Kolkata | Nach einem misslungenen Stunt eines indischen Zauberkünstlers im Ganges ist am Montag die Leiche des 40-Jährigen gefunden worden. Rettungskräfte hätten Chanchal Lahiri am Montagabend tot im Fluss entdeckt, sagte Syed Waquar Raza von der Wasserschutzpolizei der Nachrichtenagentur AFP.

Familie bei Trick anwesend

Lahiri, bekannt unter seinem Künstlernamen Jadugar Mandrake (Zauberer Mandrake), hatte sich am Sonntag in Kolkata in einem grell-gelb-roten Kostüm und fest verschnürt in den Ganges hinabsenken lassen. Nach Angaben der Polizei wollte der mit Stahlketten und einem Seil gefesselte Artist demonstrieren, wie schnell er sich aus eigener Kraft aus seiner Gefangenschaft befreien kann.

Bei seiner Vorführung sahen ihm Familienmitglieder, Reporter und Polizisten vom Ufer aus zu. Als der 40-Jährige allerdings nicht mehr aus dem Fluss auftauchte, starteten Behörden eine Suchaktion. Vor dem Unglück hatte Lahiri der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass er vor 21 Jahren einen ähnlichen Stunt am selben Ort erfolgreich gemeistert habe. Er räumte jedoch ein, dass eine Befreiung dieses Mal schwierig werden könnte: "Sollte ich es schaffen, mich zu befreien, wird es magisch sein. Wenn ist es nicht schaffe, ist es tragisch."

Bei einer anderen Aktion 2013 war Lahiri von Zuschauern angegriffen worden. Sie hatten beobachtet, wie er sich durch eine Tür aus einem verschlossenen Käfig befreit hatte.