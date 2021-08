Unwetter : Tropensturm „Grace“ reißt acht Menschen in den Tod

Gleich zweimal hat der Wirbelsturm Mexiko erwischt. Erst zog er über die Urlaubsregion Yucatán hinweg, dann traf er an der Golfküste erneut auf Land: Überschwemmungen, Erdrutsche und Stromausfälle.

Veracruz | Der Tropensturm „Grace“ hat im Osten von Mexiko mindestens acht Menschen in den Tod gerissen. Eine Frau und fünf Kinder seien bei einem Erdrutsch in der Ortschaft Banderilla ums Leben gekommen, teilte der Gouverneur des Bundesstaats Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, am Samstag mit. Ein Mann sei in Poza Rica getötet worden und ein weiteres Kind b...

