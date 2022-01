Kultursektor wird zugänglicher : Trotz steigender Zahlen lockert Dänemark Corona-Beschränkungen

Während in einer Vielzahl von Staaten über strengere Corona-Maßnahmen debattiert wird, geht Dänemark einen anderen Weg. Vor allem Touristen profitieren von den überraschenden Lockerungen.

Kopenhagen | Trotz vieler neuer Infektionen werden in Dänemark mehrere Corona-Beschränkungen gelockert. Zoos, Vergnügungsparks, Museen, Kunsthallen und andere Einrichtungen dürfen von Sonntag an wieder öffnen, ebenso wie Kinos und Theater mit einer Obergrenze bis zu 500 Besuchern. Dies kündigte die Regierung am Mittwochabend in Kopenhafen an. Vielerorts muss man a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.