Corona-Tote in den USA : "Trump Todesuhr" am New Yorker Times Square installiert

US-Präsident Donald Trump wird vorgeworfen, zu spät auf die Corona-Pandemie reagiert zu haben.

Avatar_prignitzer von afp

12. Mai 2020, 08:31 Uhr

New York | Eine neue Leuchttafel am New Yorker Times Square zeigt die Zahl der Corona-Toten an, für die US-Präsident Donald Trump durch eine verfehlte Politik verantwortlich sein soll. Die "Trump-Todesuhr" beruht auf der Annahme, dass 60 Prozent der Todesopfer in den USA auf das Konto des Präsidenten gehen. Bis Montag zeigte die Installation des preisgekrönten Filmemachers Eugene Jarecki 48.000 Tote an – bei insgesamt mehr als 80.000 Todesopfern in den USA.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus in unserem Newsblog



Reagierte Trump zu spät auf die Pandemie?

Jarecki erklärte, ebenso wie die Namen an Gedenkstätten für gefallene Soldaten erfülle die "Quantifizierung" der Menschenleben, die durch Trumps verzögerte Reaktion auf die Pandemie verloren worden seien, eine "wesentliche öffentliche Funktion".

Trump wird vorgeworfen, zu spät auf die Ausbreitung des neuartigen Virus reagiert zu haben. Die USA sind inzwischen das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Weiterlesen: Corona-Epizentrum New York: Wie eine deutsche Schauspielerin den Alltag vor Ort erlebt