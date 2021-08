Unwetter : US-Behörde stuft Hurrikan „Henri“ zum Tropensturm herunter

Gewitter in New York und Regen in den US-Bundesstaaten im Nordosten: Die ersten Ausläufer von „Henri“ sind auf die Küste getroffen. Als Hurrikan gilt er aber nicht mehr.

New York City | Die US-Wetterbehörde hat den Hurrikan „Henri“ vor der Nordostküste der Vereinigten Staaten zu einem Tropensturm heruntergestuft. Das Hurrikanzentrum teilte am Sonntag mit, erwartet werde, dass „Henri“ am späten Vormittag oder frühen Nachmittag als „starker Tropensturm“ auf Land treffe und sich dann rapide abschwäche. Die maximale Windgeschwindigkei...

