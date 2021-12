Kriminalität : US-Rapper Drakeo the Ruler bei Festival getötet

Es geschah wenige Minuten vor seinem Auftritt bei einem Festival in Los Angeles: Der Rapper Drakeo the Ruler geriet in einen Streit, der tödlich endete.

Los Angeles | US-Rapper Drakeo the Ruler ist US-Medienberichten zufolge bei einem Musikfestival in Los Angeles hinter der Bühne erstochen worden. Der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Darrell Caldwell hieß, sei wenige Minuten vor seinem Auftritt am Wochenende Backstage in einen Streit geraten und dabei tödlich verletzt worden, hieß es übereinstimmend. „Ich ...

