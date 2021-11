Glen De Vries : US-Unternehmer stirbt Wochen nach All-Flug bei Absturz

Mitte Oktober war Glen De Vries an der Seite von William Shatner ins All geflogen. Nun ist der Unternehmer bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

New York | Nur wenige Wochen nach seinem Ausflug ins Weltall ist der US-Unternehmer Glen de Vries bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Übereinstimmenden US-Medienberichten vom Freitag zufolge stürzte eine kleine Maschine mit dem 49-jährigen Geschäftsmann an Bord im Bundesstaat New Jersey ab. Die genaue Ursache des mutmaßlichen Unglücks vom Donnerstag...

