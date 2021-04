Ein verletzter Polizist : Schüler bei Schießerei an High School in den USA getötet

An einer Schule in Knoxville, Tennessee, ist es zu einer Schießerei gekommen. Ein Schüler ist dabei getötet worden.

Washington | Bei einem Schusswechsel in einer Schule in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee ist am Montag ein Schüler durch eine Polizeikugel getötet worden. Das Kriminalamt von Tennessee (TBI) teilte am Montagabend (Ortszeit) mit, Polizisten seien wegen Berichten über eine möglicherweise bewaffnete Person in einer Toilettenanlage an die Austin-East High Scho...

