Nicht mehr ab 18 Jahren : USA heben Mindestalter für Kauf von Tabak und E-Zigaretten an

Der Tod mehrerer Menschen nach dem Gebrauch von E-Zigaretten hat in den USA große Sorge ausgelöst.

Avatar_prignitzer von dpa

20. Dezember 2019, 10:07 Uhr

Washington | Der Senat beschloss am Donnerstag ein erstes Gesetzespaket zum Haushalt für das kommende Jahr, an das mehrere andere Vorhaben angehängt waren - wie eben die Änderung mit Blick auf Tabak und E-Zigaretten

Mehr als 50 Tote durch E-Zigaretten

Der Tod von Dutzenden Menschen nach dem Gebrauch von E-Zigaretten hat in den USA große Sorge ausgelöst. Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge starben bereits mehr als 50 Menschen, die Zahl der Erkrankten liegt demnach bei mehr als 2400 Fällen.

In Deutschland und auch europaweit ist bislang kein ähnlicher Anstieg von Lungenschädigungen bekannt. Die Beschwerden scheinen sich weiterhin auf Nutzer in Nordamerika zu beschränken. In Deutschland sind die Zusammensetzungen der Wirkstoffe von E-Zigaretten strenger reguliert als in den USA.

US-Präsident Donald Trump hatte sich in den vergangenen Monaten mehrfach besorgt über die Nutzung von E-Zigaretten geäußert, insbesondere unter Jugendlichen. Bereits Anfang November hatte er eine Anhebung des Mindestalters für E-Zigaretten in Aussicht gestellt.

Trump gegen ausgefallene Geschmacksrichtungen

Zwischenzeitlich erwog Trump nach eigenen Angaben auch, ausgefallene Geschmacksrichtungen für E-Zigaretten zu verbieten, die Experten zufolge gerade Jugendliche zum Rauchen animieren.

Auch First Lady Melania Trump hatte bereits ihre Sorge über den Konsum von E-Zigaretten von Kindern geäußert und auf Twitter von einer "wachsenden Epidemie" gesprochen.