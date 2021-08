Nach Behandlung : Über Kabuler Flughafenmauer gereichtes Baby wieder bei Vater

Das Video von US-Soldaten, die ein Baby über Stacheldraht heben, hat großes Mitgefühl ausgelöst. Nun gibt es gute Neuigkeiten.

Kabul | Ein Baby, das am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul über eine Mauer mit Stacheldraht hinweg an US-Soldaten übergeben wurde, ist nach einer medizinischen Behandlung wieder bei seinem Vater. Pentagon-Sprecher John Kirby äußerte sich am Freitag zu dem Vorfall, der auf einem Video festgehalten wurde und viel Mitgefühl auslöste. "Das Elternteil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.